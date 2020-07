XP contrata presidente do JPMorgan para comandar o banco de atacado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A XP Investimentos acaba de dar uma cartada para impulsionar seu banco de atacado: contratou José Berenguer, que deixa depois de sete anos a presidência do JPMorgan. O executivo terá como missão liderar a expansão dos negócios de banco de atacado.

"Vi na XP Inc. a oportunidade de me juntar a empresa que está revolucionando o mercado financeiro brasileiro, ainda tão concentrado. Temos o objetivo de nos tornarmos referência também para os clientes corporativos, com a entrega de produtos inovadores e, principalmente, numa relação de confiança e transparência", disse, em nota, José Berenguer, que já assume o Banco XP S.A.

Segundo o fundador e presidente da XP, Guilherme Benchimol, a chegada de Berenguer "reforça o compromisso de continuar transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas". "Estamos apenas no começo da nossa trajetória e temos um desafio gigantesco pela frente", disse, em nota.