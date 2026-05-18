XP anunciou alta de 7% em 12 meses de seu lucro líquido ajustado no 1º trimestre de 2026

A XP anunciou alta de 7% em 12 meses de seu lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2026, para R$ 1,318 bilhão. Em relação ao quarto trimestre, o resultado ficou praticamente estável, com leve queda de 1%.

A receita bruta atingiu R$ 4,919 bilhões no mesmo período, representando um aumento de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e recuo de 7% frente ao quarto trimestre. Varejo encerrou o período com receita de R$ 3,773 bilhões, 10% maior que um ano antes, e 2% menor que no trimestre anterior.

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Já o banco de atacado, que agora inclui o negócio institucional, além de Grandes Empresas e Mercado de Capitais, cresceu 26% em relação ao mesmo período do ano anterior, com receitas totalizando R$ 1,146 bilhão, apesar de uma redução de 8% na comparação com o último trimestre de 2025.

A receita líquida ficou em R$ 4,733 bilhões entre janeiro e março, alta de 8% na comparação anual e queda de 7% na trimestral.

De acordo com a XP, o crescimento anual da receita bruta foi impulsionado pelo maior volume em renda variável, novas verticais e outros, que inclui floating e novos negócios que crescem em um ritmo mais acelerado, enquanto o indicador de varejo foi pelo maior volume negociado em ações e futuros.

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O EBT atingiu R$ 1,418 bilhão, aumento de 8% na comparação anual e queda de 14% no trimestre. A margem EBT subiu para 30% no primeiro trimestre, alta de 5 pontos-base em 12 meses e diminuição de 273 pontos-base no trimestre.

O retorno sobre patrimônio líquido ajustado (ROAE) ajustado ficou em 21,7% no primeiro trimestre, uma queda de 235 pontos-base em relação a igual intervalo de 2025 e de 108 pontos-base na comparação trimestral.

A base de ativos totais de clientes (AuC, AuM e AuA) alcançou R$ 1,529 trilhão no trimestre, crescimento de 15% no ano, impulsionada por R$ 85 bilhões de captação líquida e R$ 116 bilhões de apreciação de mercado. A captação líquida total atingiu R$ 14 bilhões, um recuo de 39% em 12 meses e de 55% no trimestre.