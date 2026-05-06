Whirlpool tem prejuízo inesperado no 1º tri e vê colapso da confiança do consumidor

A Whirlpool registrou prejuízo líquido de US$ 85 milhões no primeiro trimestre de 2026, ou US$0,56 ajustado por ação. A previsão de especialistas da FactSet era de lucro de US$ 0,38 por ação. Para todo o ano de 2026, a Whirlpool prevê um ganho por ação entre US$ 3 e US$ 3,50.

A empresa, dona das marcas Brastemp, Consul e B.blend no Brasil, obteve receita de US$ 3,27 bilhões nos três primeiros meses do ano, uma queda de 9,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor também ficou abaixo das estimativas, de US$ 3,44 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Whirlpool citou uma queda "em níveis de recessão" da indústria nos Estados Unidos com a guerra no Irã e o "colapso" da confiança do consumidor no final dos meses de fevereiro e março.

"Agimos de forma decisiva para lidar com preços e custos diante da rápida deterioração das condições macroeconômicas. Agora, com as mudanças da Seção 232 em favor dos fabricantes nacionais, a Whirlpool Corporation está estruturalmente posicionada para vencer com nossos produtos fabricados nos EUA", declarou o CEO Marc Bitzer. A Seção 232 impôs tarifas sobre materiais como aço, cobre e alumínio importado pelos Estados Unidos.

Em reação aos resultados, a ação da Whirlpool caiu 17,76% por volta das 17h45 (de Brasília), no after hours.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Dow Jones Newswires