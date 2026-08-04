Whirlpool registra queda nas vendas no 2º tri e reduz projeção de lucro para o ano

As vendas trimestrais da Whirlpool recuaram com a demanda mais fraca na América do Norte. A fabricante de eletrodomésticos com sede em Michigan, conhecida por produtos como geladeiras e máquinas de lavar, também reduziu sua projeção de lucro para o ano, citando uma nova estimativa para despesas com juros.

As vendas do segundo trimestre caíram 6,8%, para US$ 3,52 bilhões, de acordo com balanço divulgado no fim da tarde da segunda-feira. Analistas consultados pela FactSet projetavam US$ 3,55 bilhões.

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As vendas orgânicas - que excluem efeitos de aquisições, desinvestimentos e variações cambiais, incluindo a venda do negócio da Whirlpool na Índia - recuaram 1,7%. A queda foi atribuída à demanda mais fraca do setor na América do Norte e ao aumento da intensidade de promoções na América Latina, segundo a empresa.

O lucro do segundo trimestre foi de US$ 75 milhões, ante US$ 65 milhões. Por ação, o lucro somou US$ 1,15, ante US$ 1,17 um ano antes.

A perda ajustada por ação foi de US$ 0,21. Analistas consultados pela FactSet estimavam perda ajustada de US$ 0,06 por ação.

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A Whirlpool disse que os resultados vieram em linha com suas expectativas, apesar do que chamou de desafios econômicos persistentes.

Em maio, a empresa informou que elevaria preços em dois dígitos e suspenderia seu dividendo trimestral, como parte de um esforço para voltar à lucratividade no negócio da América do Norte. Na ocasião, a companhia afirmou que a guerra no Irã vinha derrubando a confiança do consumidor, somando-se à pressão de um mercado imobiliário fraco e reduzindo a demanda por seus eletrodomésticos.

Para o ano inteiro, a Whirlpool agora espera lucro ajustado por ação de US$ 2,50 a US$ 3,00, ante a projeção anterior de US$ 3,00 a US$ 3,50, refletindo a nova estimativa de despesas com juros, segundo a empresa. A companhia também reduziu a faixa de lucro por ação para US$ 2,25 a US$ 2,75, ante US$ 2,45 a US$ 2,95 anteriormente.

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A Whirlpool manteve a previsão de vendas de US$ 15 bilhões para o ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado