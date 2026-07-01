Whirlpool anuncia fechamento de fábrica no México como parte de reestruturação

A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool planeja fechar uma unidade de fabricação de refrigeradores no México como parte de uma reestruturação voltada a melhorar a eficiência e reduzir custos.

A empresa informou nesta quarta-feira, 1, que a produção na unidade Supsa, em Apodaca, será gradualmente transferida para sua fábrica em Ramos Arizpe, no México, e para outros locais de sua rede de manufatura e cadeia de suprimentos até o segundo trimestre de 2027.

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A Whirlpool espera que o fechamento resulte em custos totais de reestruturação de cerca de US$ 165 milhões. Cerca de US$ 70 milhões do total devem se converter em desembolsos de caixa futuros, segundo a empresa.

A companhia espera incorrer em cerca de US$ 100 milhões dos custos de reestruturação e em cerca de US$ 15 milhões dos desembolsos de caixa em 2026.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast