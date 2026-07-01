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Whirlpool anuncia fechamento de fábrica no México como parte de reestruturação

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 21:05:00 Editado em 01.07.2026, 21:12:08
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A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool planeja fechar uma unidade de fabricação de refrigeradores no México como parte de uma reestruturação voltada a melhorar a eficiência e reduzir custos.

A empresa informou nesta quarta-feira, 1, que a produção na unidade Supsa, em Apodaca, será gradualmente transferida para sua fábrica em Ramos Arizpe, no México, e para outros locais de sua rede de manufatura e cadeia de suprimentos até o segundo trimestre de 2027.

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A Whirlpool espera que o fechamento resulte em custos totais de reestruturação de cerca de US$ 165 milhões. Cerca de US$ 70 milhões do total devem se converter em desembolsos de caixa futuros, segundo a empresa.

A companhia espera incorrer em cerca de US$ 100 milhões dos custos de reestruturação e em cerca de US$ 15 milhões dos desembolsos de caixa em 2026.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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