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Wells Fargo tem lucro de US$ 5,95 bilhões no terceiro trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Wells Fargo teve lucro líquido de US$ 5,95 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos US$ 5,58 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13. O lucro diluído por ação do banco norte-americano ficou em US$ 1,87, superando marginalmente a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,85.

A receita no período foi de US$ 21,87 bilhões, acima da registrada no mesmo período em 2025, de US$ 21,43 bilhões, mas abaixo do consenso da FactSet, de US$ 22,31 bilhões.

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As provisões para perdas com crédito somaram US$ 1,029 bilhão no trimestre, bem acima dos US$ 681 milhões de um ano antes.

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WELLS FARGO/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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