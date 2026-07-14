Wells Fargo supera previsões de lucro e receita no 2º trimestre; ação sobe 1,5% no pré-mercado

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O Wells Fargo teve lucro líquido de US$ 6,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima dos US$ 5,5 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano ficou em US$ 2, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,72.

A receita subiu 9% na mesma comparação, a US$ 22,62 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 21,86 bilhões.

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As provisões para perdas com crédito somaram US$ 914 milhões no trimestre, abaixo do US$ 1 bilhão de um ano antes.

Este foi o quarto trimestre completo em que o Wells esteve livre do limite de ativos que o Federal Reserve (Fed) impôs em 2018 como punição pelo escândalo das contas falsas. O Fed levantou o limite de ativos em junho do ano passado.

Às 7h45 (Brasília), a ação do Wells Fargo subia 1,5% no pré-mercado de Nova York.