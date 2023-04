Wellington Dias: Três milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza desde janeiro

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em um contexto de ampliação do escopo do Bolsa Família, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que três milhões de pessoas já saíram da extrema pobreza desde janeiro. "Vamos completar em junho 8 milhões", continuou, em evento que marcou os 100 dias da gestão Rita Serrano à frente da presidência da Caixa.

continua após publicidade .

Segundo o ministro, no mês de maio, vai ser implementada a última etapa do Novo Bolsa Família, com R$ 50 extras para gestante e para famílias que têm integrantes a partir de 7 anos. Também em maio será implementada a regra de renda mínima per capita de R$ 142. Dias ainda disse que vai continuar a fiscalização no programa para deter pagamentos indevidos.

"Uma família com 10 pessoas recebia R$ 600, sem criança, sem gestante e sem adolescente, agora passa a receber R$ 1.420, por causa dos R$ 142 per capita. É ação para tirar gente da extrema pobreza."