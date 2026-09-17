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Wellington Dias: eficiência do Bolsa Família se deu por combate a fraude e mudanças no cadastro

Escrito por Mateus Maia e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Desenvolvimento Social, Welington Dias, afirmou que a eficiência do Bolsa Família aconteceu por conta de combate a fraudes e mudanças no cadastro único. Segundo ele, isso que abriu caminho para que as pessoas que antes não poderiam acessar o benefício, o acessassem. Ele discursou em cerimônia que anunciou o aumento de 15% no piso do programa nesta quinta-feira.

"A eficiência se deu em combate a fraude, garantir que a gente tivesse eficiência com a modernização do cadastro social, isso garantiu que a gente pudesse alcançar as pessoas que tinham direito e não conseguiam acessar o beneficio e o resultado isso, o efeito mais visível é que isso que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome", afirmou o ministro.

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Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777. A alta foi justificada por Moretti pela previsão legal de dar reajuste inflacionário aos beneficiários, seguindo ele, o INPC desde o inicio do programa até agosto foi de 15,04%.

O governo afirma que tudo será feito dentro do espaço fiscal existente, sem variação da despesa total. O custo é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027.

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