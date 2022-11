Wellington Dias: Brasil precisa crescer a taxas mais elevadas

Cícero Cotrim e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) disse há pouco considerar que o Brasil precisa crescer de forma mais elevada, o que pode ser feito com parcerias entre os setores público e privado para projetos na área de saneamento. Ele participou via videoconferência de evento organizado pelo grupo Esfera Brasil em Guarujá (SP).

"Eu sou defensor que o Brasil possa andar de forma acelerada nessa direção. Acho que a gente tem aqui grandes desafios do País, o País precisa crescer a taxas mais elevadas, e quando olho para a frente vejo oportunidades em várias áreas", afirmou o senador.

Escalado para conduzir as negociações do governo eleito com o Congresso na área de Orçamento, Dias não comentou expectativas sobre o tema. O ex-governador do Piauí comentou a experiência do Estado com Parcerias Público-Privadas (PPPs) na área de saneamento e defendeu o modelo.

O petista disse ainda considerar que há uma confusão entre a lei de licitações e a modelagem de PPPs, algo que pode ser aprimorado. Dias ainda disse que pretende usar o mandato de senador para avançar no tema.