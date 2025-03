Weg registra lucro líquido de R$ 6,04 bilhões em 2024, aumento de 5,4% frente ao ano anterior

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Ludmylla Rocha (via Agência Estado)

A Weg registrou um lucro líquido de R$ 6,04 bilhões em 2024, valorização de 5,4% ante o reportado para o ano anterior, informou a empresa nesta quarta-feira, 26.

Considerando os números de outubro a dezembro, a empresa reportou um lucro líquido de R$ 1,69 bilhão, o que representa redução de 2,9% ante o apurado no mesmo período de 2023. Em relação ao penúltimo trimestre do ano passado, porém, houve alta de 7,3%.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) somou R$ 2,39 bilhões no quarto trimestre do ano passado, montante 30,5% superior ao reportado em igual etapa de 2023. Ante o terceiro trimestre de 2024, houve alta mais tímida, de 7,3%. Considerando 2024 como um todo, o Ebtida obtido foi de R$ 8,5 bilhões, alta de 19,9% frente ao registrado em 2023.

A receita operacional líquida (ROL) entre outubro e dezembro totalizou R$ 10,82 bilhões, que equivale a uma alta de 26,4% ante o registrado em igual etapa de 2023. Na comparação com o desempenho entre julho a agosto de 2024, a variação foi positiva em 9,8%. Já para 2024 inteiro, a linha ficou em R$ 37,99 bilhões, ampliação de 16,9% em relação ao observado em 2023.

Segundo a administração da companhia, o último trimestre do ano manteve o crescimento da receita e do resultado operacional devido ao bom desempenho de grande parte dos negócios de ciclo longo, da continuidade da demanda pelos produtos e serviços oferecidos nos diversos segmentos de atuação, e da contribuição das últimas aquisições no exterior.