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Weg anuncia aquisição da Power Controls Solutions da L&S, nos EUA, por US$ 11 milhões

Escrito por Beth Moreira* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Weg informou nesta segunda-feira, 26, que adquiriu o negócio de Power Controls Solutions (PCS), da norte-americana L&S Electric, por US$ 11 milhões, o equivalente a cerca de R$ 55 milhões. Segundo a companhia, a operação da PCS fica em Rothschild, Wisconsin (EUA), e é especializada no fornecimento de reguladores de velocidade e sistemas de excitação para usinas de geração de energia, com atuação no segmento hidrelétrico da América do Norte.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a PCS tem base instalada de mais de 1.200 unidades geradoras hidrelétricas e fornece soluções para concessionárias de energia dos Estados Unidos e do Canadá.

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"A aquisição está alinhada à estratégia de ampliar a presença no mercado norte-americano de geração de energia e de fortalecer as operações da Reivax North America, do Grupo Weg, especializada em sistemas de excitação e reguladores de velocidade para geração de energia", destaca a companhia.

Conforme a Weg, em 2025, a operação da PCS gerou receita operacional líquida de US$ 9,6 milhões.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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