Watt Neto: Temos confiança em solução rápida ao atraso na subvenção do diesel
O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt Neto, disse nesta sexta-feira, 22, que há confiança numa solução rápida ao atraso nos repasses dos subsídios do diesel. Com isso, a autarquia não trabalha com a possibilidade de desabastecimento do combustível.
"A ANP está trabalhando intensamente para a implementação da política pública. É uma política pública de grandes dimensões, com complexidade para formatar e fazer os pagamentos. Mas estamos confiantes de que as questões vão avançar no tempo mais curto possível", disse Watt Neto em conversa com a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, após participação no fórum da Esfera no Guarujá, litoral de São Paulo.
"Acompanhamos a questão do abastecimento e temos tranquilidade. Nada que afete o nosso panorama de abastecimento nacional atualmente", acrescentou.
A indefinição sobre os pagamentos da subvenção do diesel, que começou a valer no dia 12 de março, causa tensão entre importadores e distribuidores. Eles temem pela falta de recursos para trazer o combustível ao País.
*os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil