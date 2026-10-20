Wärtsilä amplia contratos com Origem Energia para incluir engenharia e construção

O grupo finlandês de tecnologia Wärtsilä ampliou sua participação em sete projetos de usinas de energia em dois contratos com a Origem Energia. A empresa estendeu o escopo do fornecimento de motores, anunciado anteriormente, para incluir também atividades de engenharia de processo e serviços de engenharia, aquisição e construção (EPC) acima do nível do solo.

Os contratos de fornecimento de equipamentos foram registrados no primeiro e no segundo trimestres de 2026, e o pedido de EPC foi registrado no terceiro trimestre do mesmo ano, informou a Wärtsilä em nota.

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Contratados no Leilão de Reserva de Capacidade de 2026, os projetos somam 371 megawatts (MW) de capacidade flexível, voltada a equilibrar a oferta e a demanda e a manter a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro com o avanço das fontes renováveis.

"Nossa capacidade de execução de projetos se reflete claramente na ampliação do escopo dos contratos originais de fornecimento de equipamentos para incluir também os serviços de EPC", afirmou o diretor de Negócios de Energia da Wärtsilä Energy, Gastón Giani.

As usinas - Pilar Nova, Pilar e Manguaba I-V - ficam no Nordeste e vão operar com gás natural onshore da própria Origem Energia. No total, serão usados 36 motores Wärtsilä 34SG.

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Para a Origem, os projetos se inserem na estratégia de conectar seus recursos de gás natural à geração flexível e reforçar a confiabilidade e a resiliência do sistema, além de impulsionar um polo energético em Alagoas.

"Esses projetos representam um passo importante na estratégia da Origem Energia para desenvolver uma plataforma energética integrada, conectando nossos recursos de gás natural à geração flexível. Ao incorporar essa capacidade ao sistema elétrico brasileiro, contribuímos para uma maior confiabilidade e resiliência, ao mesmo tempo em que impulsionamos o desenvolvimento de um polo energético estratégico em Alagoas", disse o diretor de construção de usinas da Origem Energia, Levi Souto.

A expectativa é que a entrega de equipamentos e a construção sigam as datas previstas para o início da operação comercial. Pilar Nova e Pilar têm entrada em operação prevista para outubro de 2028, enquanto Manguaba I-V deve começar a operar em agosto de 2029.