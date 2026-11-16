O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, afirmou nesta segunda-feira, 16, que a instituição precisa estar preparada para os efeitos da "superinteligência" (SI) sobre a economia, com importantes implicações para a política monetária. Segundo ele, os riscos associados à tecnologia não podem ser ignorados, pois podem causar graves perturbações e custos econômicos.

Em discurso na abertura de conferência sobre produtividade e emprego organizada pelo Fed de São Francisco, Warsh disse que a adoção generalizada da "superinteligência", termo usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para se referir à inteligência artificial (IA), terá impacto econômico expressivo, mas ressaltou que o papel do Fed não é apoiá-la nem se opor a ela. "Nosso trabalho é nos preparar para o que vier a seguir", afirmou, ao defender o planejamento para diferentes cenários.

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O dirigente apresentou três possibilidades ilustrativas estudadas pela equipe do Fed, ressaltando que não se tratam de previsões. Na mais favorável, a tecnologia impulsionaria a produtividade e o crescimento acima da média histórica, com ganhos amplamente compartilhados entre trabalhadores e proprietários de capital, enquanto o emprego permaneceria próximo do nível pleno.

Em outro cenário, a automação elevaria a atividade econômica, mas substituiria postos de trabalho e levaria o desemprego a níveis incompatíveis com o pleno emprego, destacou o presidente do Fed. Em uma terceira hipótese, a tecnologia frustraria expectativas após investimentos elevados e ganhos nas bolsas, provocando queda das ações, desaceleração econômica e aumento mais expressivo do desemprego, sem avanços de produtividade.

Warsh também alertou para vulnerabilidades de infraestruturas críticas, já que a superinteligência pode ser utilizada por agentes mal-intencionados. Para ele, a tecnologia pode acelerar a geração de ideias e sustentar um crescimento econômico mais forte, embora não substitua o julgamento e a responsabilidade humanos. "Os seres humanos são os projetistas e construtores, e são eles que devem tomar as decisões", afirmou.