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Warsh sugeriu mudança para apenas 6 reuniões por ano no calendário do FOMC, diz ata do Fed

Escrito por Darlan de Azevedo e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, defendeu na reunião de julho mudar o calendário das reuniões do Comitê Geral do Mercado Aberto (FOMC, em inglês), para até seis reuniões por ano.

"O presidente observou que seis reuniões programadas por ano, realizadas aproximadamente a cada dois meses, permitiriam que mais informações se acumulassem entre as reuniões do que atualmente e dariam aos formuladores de política e à equipe mais tempo para considerar questões estratégicas de política monetária", diz a ata do Fed, divulgada nesta quarta-feira, 19.

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O documento destaca que as deliberações da última decisão monetária ocorreram após um período "muito curto" entre junho e julho.

Na sequência do encontro, dados mostraram leitura mais fraca do que a esperada nos números de emprego e inflação dos EUA no mês passado.

Segundo a ata, Warsh solicitou contribuições do FOMC sobre esses temas, mas nenhuma decisão foi tomada quanto a possíveis mudanças no calendário, e o presidente indicou que qualquer mudança na prática não afetaria o calendário no restante de 2026.

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Atualmente, o Fed decide a política monetária a cada 45 dias, totalizando 8 reuniões ao ano.

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EUA/FED/JUROS/ATA
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