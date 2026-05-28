Warsh 'fará a coisa certa' para balancear inflação e crescimento econômico dos EUA, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, "fará a coisa certa" para equilibrar as pressões inflacionárias e o crescimento da economia dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos voltarão a um período de desinflação", disse Bessent, em coletiva na Casa Branca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele disse ter se reunido com Warsh na manhã desta quinta-feira.

Questionado se, no encontro com Warsh, teria sugerido ao presidente do banco central dos EUA um corte de juros, Bessent disse que já se reuniu diversas vezes com o ex-presidente do Fed, Jerome Powell, e que nunca lhe pediu uma redução. Ele indicou que não faria o mesmo com Warsh.

O secretário ainda afirmou que a economia americana enfrenta um cenário "desafiador", mas destacou que a taxa de desemprego permanece baixa e os gastos dos consumidores continuam em alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados do PIB dos EUA desta quinta-feira mostraram que a economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% no primeiro trimestre de 2026, abaixo das estimativas.