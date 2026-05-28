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Warsh 'fará a coisa certa' para balancear inflação e crescimento econômico dos EUA, diz Bessent

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 17:31:00 Editado em 28.05.2026, 17:42:26
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O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, "fará a coisa certa" para equilibrar as pressões inflacionárias e o crescimento da economia dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos voltarão a um período de desinflação", disse Bessent, em coletiva na Casa Branca.

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Ele disse ter se reunido com Warsh na manhã desta quinta-feira.

Questionado se, no encontro com Warsh, teria sugerido ao presidente do banco central dos EUA um corte de juros, Bessent disse que já se reuniu diversas vezes com o ex-presidente do Fed, Jerome Powell, e que nunca lhe pediu uma redução. Ele indicou que não faria o mesmo com Warsh.

O secretário ainda afirmou que a economia americana enfrenta um cenário "desafiador", mas destacou que a taxa de desemprego permanece baixa e os gastos dos consumidores continuam em alta.

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Os dados do PIB dos EUA desta quinta-feira mostraram que a economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% no primeiro trimestre de 2026, abaixo das estimativas.

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EUA/FED/JUROS/Kevin Warsh/Scott Bessent
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