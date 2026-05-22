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Warsh é empossado como presidente do Fed e diz que é 'honra' voltar para o serviço público

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 14:04:00 Editado em 22.05.2026, 14:13:44
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Kevin Warsh foi empossado no período da tarde desta sexta-feira, 22, como o décimo sétimo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), substituindo Jerome Powell no cargo. Em cerimônia na Casa Branca, Warsh afirmou ser "uma honra" ser chamado de volta para o serviço público. Ele foi diretor do BC dos Estados Unidos de 2006 a 2011.

Ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, o novo presidente do banco central norte-americano prometeu cumprir o cargo com energia e propósito, enfatizando que a inflação pode ser mais baixa com o crescimento forte.

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"Não sou ingênuo quanto aos desafios que enfrentamos", disse Warsh, sobre o duplo mandato - inflação e emprego - do Fed.

Sem dar mais detalhes, Warsh pontuou que irá liderar um Fed voltado para reformas institucionais.

Em falas passadas, ele comentou o desejo de reduzir o balanço patrimonial de trilhões de dólares do banco central dos EUA.

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EUA/FED/KEVIN WARSH/PRESIDÊNCIA/POSSE
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