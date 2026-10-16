Warsh diz que Fed reavaliará cenário em outubro e dezembro e evita indicar próximos passos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, afirmou que o banco irá reavaliar o cenário econômico em outubro e dezembro antes de tomar as próximas decisões e evitou sinalizar a possível trajetória dos juros nos Estados Unidos. Ele participou nesta sexta-feira, 16, de um painel mediado pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante as Reuniões Anuais do órgão, em Bangcoc.

Segundo o presidente do Fed, as próximas reuniões devem permitir um diagnóstico "esclarecedor" sobre a economia até o fim do ano, com foco na atividade, no emprego e na inflação nos Estados Unidos e no mundo, ao invés de se apoiar apenas em dados defasados e previsões. "O mundo tem atendido às nossas expectativas", ponderou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Eu não pré-julgo reuniões. E não acredito em dizer agora o que eu poderia fazer nas reuniões no restante de 2026", afirmou, ao defender que o Fed deixe as decisões para a mesa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês). Warsh acrescentou que espera ver os frutos delas em breve, com uma audiência sobre produtividade e emprego marcada para 16 de novembro.

Sobre a economia, o presidente do Fed apontou que, onde antes se falava em "estagnação secular", agora há crescimento estrutural e "um surto de investimento" - especialmente nos Estados Unidos -, fruto de "boa política" macroeconômica e de microfundamentos mais sólidos.

Ao mesmo tempo, Warsh disse que, em conversas com dirigentes de bancos centrais do G20, ouviu repetidamente a mesma preocupação com a inflação persistente em várias economias. Há uma "determinação internacional" para entregar estabilidade de preços, diante de um aperto monetário amplamente sincronizado, segundo Warsh.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado