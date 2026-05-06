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Walt Disney supera previsões de lucro e receita no 2º trimestre fiscal

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 08:03:00 Editado em 06.05.2026, 08:12:14
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A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 2,25 bilhões no seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 28 de março), 30% menor do que o ganho apurado no período equivalente do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

Com ajustes, a gigante de entretenimento americana garantiu lucro por ação de US$ 1,57 no trimestre, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,49 por ação.

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A receita da Disney teve expansão anual de 7% no trimestre, a US$ 25,17 bilhões, também acima do consenso da Factset, de US$ 24,86 bilhões.

A empresa com sede em Burbank (Califórnia) também previu que o lucro por ação no ano fiscal que termina em setembro avançará cerca de 12%, estreitando a projeção anterior de que aumentaria em dois dígitos.

Às 7h55 (de Brasília), a ação da Disney saltava 6% no pré-mercado de Nova York.

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