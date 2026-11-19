O Walmart registrou lucro líquido de US$ 4,945 bilhões no terceiro trimestre fiscal, encerrado em 31 de outubro, queda de 19,5% ante os US$ 6,143 bilhões apurados no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 19. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,65, ligeiramente acima da projeção de US$ 0,64 de analistas consultados pela FactSet.

A receita cresceu 5% na mesma comparação, para US$ 188,8 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 187,4 bilhões.

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A gigante varejista americana elevou suas projeções para o ano fiscal de 2027. A empresa agora espera que as vendas líquidas cresçam de 4,9% a 5,2% e que o lucro operacional ajustado avance de 8% a 8,6%, ambos em moeda constante. A projeção para o lucro ajustado por ação passou a ser de US$ 2,84 a US$ 2,89.

Às 9h26 (de Brasília), as ações do Walmart caíam 0,8% no pré-mercado de Nova York, em uma sessão volátil.