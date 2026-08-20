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Walmart supera expectativas no 2º trimestre fiscal, mas guidance decepciona

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
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O Walmart registrou lucro líquido de US$ 6,37 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2027 e lucro ajustado por ação de US$ 0,81, acima dos US$ 0,74 previstos por analistas consultados pela FactSet.

A receita subiu para US$ 187,94 bilhões no trimestre encerrado em 31 de julho, alta de quase 6% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima dos US$ 186,62 bilhões esperados pelo mercado.

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Segundo o gigante varejista americano, grande parte do crescimento veio do avanço de 24% nas vendas de comércio eletrônico nos EUA, número que inclui o negócio de publicidade da empresa, em expansão. As vendas comparáveis nos EUA - de lojas e canais digitais em operação há pelo menos 12 meses - subiram 2,6%, o menor aumento trimestral relatado em anos.

O desempenho foi prejudicado por novas regulamentações de preços de farmácias. Sem esse efeito, a alta teria sido de 3,4%, informou a empresa, ainda abaixo da estimativa de analistas, de avanço de 3,8%.

Apesar do trimestre forte, o guidance ficou aquém do consenso. O Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação para o ano fiscal cheio para uma faixa de US$ 2,80 a US$ 2,87, ante estimativa anterior de US$ 2,70 a US$ 2,85. A companhia também passou a projetar crescimento de vendas de 4% a 5% no ano, acima do guidance anterior de 3,5% a 4,5%. Analistas esperavam US$ 2,90 por ação e expansão de 5,5% nas vendas, respectivamente.

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Às 08h36 (de Brasília), as ações do Walmart caíam 6,20% no pré-mercado de Nova York.

Com informações da Dow Jones Newswires.

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