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Walmart supera expectativas no 1º trimestre fiscal, mas reitera projeções; ação cai quase 2%

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 08:42:00 Editado em 21.05.2026, 08:53:00
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O Walmart teve lucro líquido de US$ 5,33 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 30 de abril), 19% maior do que o ganho de US$ 4,49 bilhões apurado em igual período de um ano antes, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 21. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista americana subiu de US$ 0,56 para US$ 0,67.

Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 0,66, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,60.

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A receita total do Walmart cresceu 7,3% no trimestre na comparação anual, a US$ 177,75 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 174,84 bilhões.

O Walmart reiterou suas projeções para o ano fiscal de 2027. A empresa segue prevendo lucro ajustado por ação entre US$ 2,75 e US$ 2,85 e avanço nas vendas líquidas de 3,5% a 4,5%.

Às 8h12 (de Brasília), a ação do Walmart caía 1,9% no pré-mercado em Nova York.

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1º trimestre fiscal balanço Walmart
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