Waldery Rodrigues: Concessão de crédito está 30% acima do que no ano passado

Em entrevista coletiva virtual, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que a concessão de crédito aumentou após as medidas anunciadas pelo governo e está 30% acima do ano passado. "A concessão na semana 16 entre 12 e 19 de abril foi para a pessoa física em torno de R$ 16 bilhões e pessoa jurídica R$ 31 bilhões."

O diretor de programa do Ministério da Economia, Julio Cesar Costa, disse que quase 100 mil empregados foram contemplados com a medida de crédito para folha de pagamentos até o 17 de abril. Essa ação permite que o empregador tome um crédito para pagar salários e os recursos são depositados diretamente na conta do empregado.

Costa disse que é esperado um número muito maior no fim do mês, quando "rodam" as folhas de pagamento.

Auxílio emergencial

Rodrigues disse que novos segmentos da sociedade poderão ser contemplados pelo auxílio emergencial. No entanto, não está decidido se haverá o pagamento de novas parcelas do benefício, que terá, a princípio, três parcelas. "Estamos analisando tudo com cautela", completou.

Apesar dos aumentos nos gastos para fazer frente à pandemia do coronavírus, o secretário disse não estar preocupado. "No momento, temos certeza e serenidade quanto à solvência das contas públicas", completou.

De acordo com o subsecretário de Planejamento do Tesouro Nacional, a projeção para o déficit primário do setor público chega a R$ 622 bilhões em cenário de recuo de 5,34% do PIB.