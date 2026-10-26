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ECONOMIA

Wagner vê oportunismo na reação do mercado à vitória de Lula e defende responsabilidade fiscal

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Jaques Wagner (PT-BA) questionou nesta segunda-feira, 26, a reação do mercado financeiro à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e apontou possível oportunismo na turbulência. "Eu não sei se é pânico ou se é oportunismo. Se é um pânico real ou se é oportunismo", disse ao UOL.

Wagner comparou o movimento ao observado na eleição de Lula em 2002 e disse acreditar que parte da instabilidade poderá arrefecer em dois ou três dias, permitindo ganhos a especuladores.

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O senador questionou o que teria mudado de um dia para o outro para justificar a reação cambial e sustentou que Lula manterá a responsabilidade na condução do governo. "Ele é um cara responsável socialmente e fiscalmente", declarou. "Acho que parte desse pânico, daqui a dois, três dias, volta ao normal e tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro especulando. Eu não acho que isso aí seja real", acrescentou.

Na avaliação do petista, a derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também frustrou setores do mercado favoráveis a uma redução generalizada de despesas.

"O presidente Lula não é um cara gastador. Ele é um cara responsável socialmente e fiscalmente. Eu não acho que vai desabar nada. Toda vez que ele se elege, vou repetir, 2002 foi isso, e muita gente ganhou dinheiro na especulação", afirmou o senador.

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MERCADO/DIA/JAQUES WAGNER/CRÍTICA
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