Vujcic vê como razoável aposta em alta de juros em 2027 e alerta para riscos da IA

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Boris Vujcic, afirmou que as apostas do mercado em uma nova alta dos juros em 2027 podem se confirmar. Segundo a Bloomberg, o dirigente avaliou nesta segunda-feira, em Frankfurt, que a precificação de outro aumento no próximo ano "não parece sem motivo", mas ressaltou que não há trajetória predeterminada para as taxas.

"A precificação de outra alta dos juros no ano que vem não parece sem motivo do ponto de vista em que estamos neste momento", disse Vujcic, de acordo com o veículo. "Mas muita coisa pode acontecer até lá." A declaração ocorre em meio à expectativa de que o BCE eleve os juros em dezembro, após duas altas desde o início da guerra com o Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já em discurso na Euro Finance Week, Vujcic afirmou que o conflito no Oriente Médio continua pressionando os preços de energia e elevando a inflação na zona do euro, que passou de 3,8% em setembro para 4% em outubro. Segundo ele, a inflação subjacente permanece relativamente estável, sem reação significativa dos salários.

O dirigente ponderou que a alta da energia pode impulsionar ainda mais a inflação, enquanto a perda de confiança e os custos de financiamento mais elevados tendem a conter parte desse efeito ao pesar sobre o crescimento.

Vujcic alertou ainda que os riscos à estabilidade financeira ligados à inteligência artificial (IA) se ampliaram, com maior endividamento de empresas do setor, concentração de exposições e ameaças cibernéticas. A emissão de dívida para financiar infraestrutura de IA também pode elevar os custos de captação e disputar recursos com governos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o vice-presidente do BCE, a expansão da intermediação financeira não bancária exige salvaguardas mais fortes. Ele defendeu maior supervisão europeia, reforço das reservas de liquidez de fundos e medidas contra a alavancagem excessiva, diante do risco de choques se propagarem entre mercados.