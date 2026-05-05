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Von der Leyen rebate ameaça tarifária de Trump contra a UE e reitera compromisso com acordo

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 10:02:00 Editado em 05.05.2026, 10:14:13
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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rebateu a ameaça tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar as alíquotas sobre importações de carros e caminhões da União Europeia (UE) para 25%, da alíquota atual de 15%, mas ressaltou que o bloco está preparado "para qualquer cenário", a depender da decisão do mandatário americano.

"Um acordo é um acordo, e temos um acordo. A essência desse acordo é a prosperidade, regras comuns e confiabilidade", disse, em coletiva de imprensa na Armênia, nesta terça-feira, 5.

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Segundo Von der Leyen, Bruxelas está nos estágios finais de implementar os compromissos de tarifas, e, ao mesmo tempo, Washington também possui pontos a serem cumpridos. "Queremos, com este acordo, obter ganhos mútuos, cooperação e confiabilidade. E estamos preparados para todos os cenários", acrescentou.

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EUA Tarifas TRUMP UE VON DER LEYEN
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