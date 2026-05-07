Von der Leyen: progresso está sendo feito em direção à redução de tarifas até início de julho

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira que um "bom progresso" está sendo feito em direção à redução de tarifas com os EUA até o início de julho. Ela definiu a conversa telefônica desta tarde com o presidente dos EUA, Donald Trump, como "muito boa".

Em post na rede X, von der Leyen disse que tanto Washington quanto Bruxelas permanecem comprometidos com a implementação do acordo comercial fechado ano passado. Na última sexta-feira, Trump ameaçou aumentar tarifas sobre importações de carros e caminhões da UE para 25%, com o argumento de que o bloco não está cumprindo integralmente o atual acordo.

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Ela e Trump ainda discutiram a situação no Oriente Médio e a coordenação estreita com parceiros regionais. "Estamos unidos no fato de que o Irã nunca deve possuir uma arma nuclear. Eventos recentes mostraram claramente que os riscos à estabilidade regional e à segurança global são grandes demais", acrescentou.