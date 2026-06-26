Volume de transações bancárias foi de 240,8 bilhões em 2025, alta anual de 11%, diz Febraban

O volume total de transações bancárias realizadas no Brasil em 2025 alcançou a marca de 240,8 bilhões, o que representa uma alta anual de 11% em comparação ao ano anterior. Os dados são da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026. O levantamento da Federação Brasileira de Bancos revela a consolidação definitiva dos canais digitais, que agora concentram 83% de todas as operações financeiras realizadas pelos brasileiros.

O protagonismo absoluto cabe ao mobile banking, canal responsável por 78% do total de transações em 2025. Nos últimos cinco anos, o uso do smartphone para fins bancários apresentou um salto de 169%, totalizando 187,5 bilhões de transações no último ano. Enquanto os canais digitais avançam, os canais físicos seguem perdendo participação, representando apenas 6% da composição total das transações no ano passado. Há ainda 11% de participação das máquinas de pagamento (POS, na sigla em inglês).

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A digitalização também transformou o processo de entrada de novos clientes no sistema. A abertura de contas correntes por meios digitais superou a física, respondendo por 54% do total. Foram 19,4 milhões de contas abertas digitalmente (alta de 13% em relação a 2024), enquanto as aberturas presenciais caíram 7%, totalizando 16,3 milhões. No total, o Brasil encerrou o período com 596 milhões de contas ativas, sendo que 40% delas operam ativamente nos canais digitais.

Embora o volume de transações de Pessoas Físicas (PF) via celular seja 12 vezes superior ao de Pessoas Jurídicas (PJ), o segmento corporativo demonstra uma adesão robusta à tecnologia: 63% das transações de empresas já são realizadas via mobile banking.

Esta é a 34ª edição da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. O estudo contou com a participação de até 25 bancos, abrangendo cerca de 85% dos ativos da indústria bancária no Brasil, além de entrevistas com 53 executivos lideranças da área de tecnologia.