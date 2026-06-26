Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Volume de transações bancárias foi de 240,8 bilhões em 2025, alta anual de 11%, diz Febraban

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 12:45:00 Editado em 26.06.2026, 12:53:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O volume total de transações bancárias realizadas no Brasil em 2025 alcançou a marca de 240,8 bilhões, o que representa uma alta anual de 11% em comparação ao ano anterior. Os dados são da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026. O levantamento da Federação Brasileira de Bancos revela a consolidação definitiva dos canais digitais, que agora concentram 83% de todas as operações financeiras realizadas pelos brasileiros.

O protagonismo absoluto cabe ao mobile banking, canal responsável por 78% do total de transações em 2025. Nos últimos cinco anos, o uso do smartphone para fins bancários apresentou um salto de 169%, totalizando 187,5 bilhões de transações no último ano. Enquanto os canais digitais avançam, os canais físicos seguem perdendo participação, representando apenas 6% da composição total das transações no ano passado. Há ainda 11% de participação das máquinas de pagamento (POS, na sigla em inglês).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A digitalização também transformou o processo de entrada de novos clientes no sistema. A abertura de contas correntes por meios digitais superou a física, respondendo por 54% do total. Foram 19,4 milhões de contas abertas digitalmente (alta de 13% em relação a 2024), enquanto as aberturas presenciais caíram 7%, totalizando 16,3 milhões. No total, o Brasil encerrou o período com 596 milhões de contas ativas, sendo que 40% delas operam ativamente nos canais digitais.

Embora o volume de transações de Pessoas Físicas (PF) via celular seja 12 vezes superior ao de Pessoas Jurídicas (PJ), o segmento corporativo demonstra uma adesão robusta à tecnologia: 63% das transações de empresas já são realizadas via mobile banking.

Esta é a 34ª edição da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. O estudo contou com a participação de até 25 bancos, abrangendo cerca de 85% dos ativos da indústria bancária no Brasil, além de entrevistas com 53 executivos lideranças da área de tecnologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FEBRABAN/TECNOLOGIA BANCÁRIA/TRANSAÇÕES/2025
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV