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ECONOMIA

Volume de serviços recua 0,1% em setembro ante agosto, revela IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O volume de serviços prestados ficou praticamente estável em setembro ante agosto, com uma variação negativa de 0,1%, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços revelados nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de setembro mostrou queda menos intensa que a da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de recuo de 0,4%. As expectativas variavam de retração de 0,8% a avanço de 0,2%.

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Na comparação com setembro anterior, houve também queda de 0,1% em setembro de 2026, já descontado o efeito da inflação.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de elevação de 1,5%. Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 1,9%. Na comparação interanual, a mediana indicava queda de 0,6%, revertendo em relação a agosto, quando houve crescimento de 0,6%. As projeções para esta leitura variavam de -1,2% a 0,5%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,5% em setembro ante agosto, de acordo com o IBGE. Na comparação com setembro de 2025, houve avanço de 6,4% na receita nominal.

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IBGE/SERVIÇOS/SETEMBRO
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