Volume de serviços prestados sobe 1,2% em abril ante março, revela IBGE

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O volume de serviços no Brasil subiu 1,2% em abril na comparação com o mês anterior, número acima da mediana das projeções do mercado (+0,6%). Em março havia sido registrada queda de 1,1%. Na comparação anual, o setor avançou 1,9%.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O IBGE também revisou o desempenho do volume de serviços prestados em março ante fevereiro, de uma queda de 1,2% para recuo de 1,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços.

O volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi revisto de -0,1% para 0,0%.