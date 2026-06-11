Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Volume de serviços prestados sobe 1,2% em abril ante março, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim e Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 10:01:00 Editado em 11.06.2026, 10:13:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O volume de serviços no Brasil subiu 1,2% em abril na comparação com o mês anterior, número acima da mediana das projeções do mercado (+0,6%). Em março havia sido registrada queda de 1,1%. Na comparação anual, o setor avançou 1,9%.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O IBGE também revisou o desempenho do volume de serviços prestados em março ante fevereiro, de uma queda de 1,2% para recuo de 1,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços.

O volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi revisto de -0,1% para 0,0%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/SERVIÇOS/ABRIL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV