Volume de serviços prestados recua 1,2% em março ante fevereiro
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O volume de serviços prestados caiu 1,2% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com março de 2025, houve avanço de 3,0% em março, já descontado o efeito da inflação.
A taxa acumulada no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, foi positiva em 2,3%.
No acumulado em 12 meses, houve alta de 2,8%, ante alta de 2,8% até fevereiro.
A receita bruta nominal do setor de serviços caiu 0,6% em março ante fevereiro. Na comparação com março de 2025, houve avanço de 8,5% na receita nominal.