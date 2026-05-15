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Volume de serviços prestados recua 1,2% em março ante fevereiro

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:09:00 Editado em 15.05.2026, 10:19:00
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O volume de serviços prestados caiu 1,2% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com março de 2025, houve avanço de 3,0% em março, já descontado o efeito da inflação.

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A taxa acumulada no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, foi positiva em 2,3%.

No acumulado em 12 meses, houve alta de 2,8%, ante alta de 2,8% até fevereiro.

A receita bruta nominal do setor de serviços caiu 0,6% em março ante fevereiro. Na comparação com março de 2025, houve avanço de 8,5% na receita nominal.

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