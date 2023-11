Volume de serviços prestados cai 0,3% em setembro ante agosto, diz IBGE

O volume de serviços prestados caiu 0,3% em setembro na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou na manhã desta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de -0,9% para -1,3%. O resultado de setembro contrariou a mediana das previsões de analistas, que apontava aumento de 0,4%. O intervalo das projeções ia de queda de 0,4% a uma alta de 1,5%.

