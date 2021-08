Volume de serviços cresce 2,0% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Da Redação

O volume de serviços prestados subiu 2,0% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre deste ano, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre anterior, o segmento tinha crescido 3,1% ante o quarto trimestre de 2020.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve elevação de 21,5% no volume de serviços prestados no segundo trimestre deste ano. No primeiro trimestre, os serviços tinham recuado 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020.