Volume de serviços cai 0,3% no 1º trimestre ante 4º tri de 2022, revela IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O volume de serviços prestados registrou um recuo de 0,3% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

continua após publicidade .

"É a primeira taxa negativa desde o segundo trimestre de 2020, quando tinha recuado 16%", observou Luiz Almeida, analista da pesquisa do IBGE.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o volume de serviços prestados mostrou crescimento considerável ao longo de 2022: 2,0% no primeiro trimestre; 1,2% no segundo trimestre; 3,0% no terceiro trimestre; e 1,4% no quarto trimestre.

continua após publicidade .

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os serviços cresceram 5,8% no primeiro trimestre de 2023.

"Ele vem reduzindo intensidade desde o primeiro trimestre de 2021. É natural. O acumulado em 12 meses do setor de serviços vem ainda num patamar elevado", disse Almeida. "Essa perda de ritmo do crescimento é mais do que esperada, até por uma recomposição da base de comparação."

Para Almeida, a queda de 0,3% registrada no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano anterior também precisa ser olhada com cautela, por não passar pelo processo de ajuste sazonal, além de ter ficado muito próxima da estabilidade.

continua após publicidade .

"A queda de 0,3% é uma variação negativa muito próxima da estabilidade. Tem que olhar para esse número com bastante cuidado e ainda acompanhar o que vai acontecer daqui para frente", recomendou. "Ainda é cedo para se falar em algum tipo de inflexão no crescimento do setor de serviços."

O pesquisador frisa que o setor permanece "crescendo fortemente" no acumulado em 12 meses, com alta de 7,4% em março.