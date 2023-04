Volume de captações no mercado de capitais no 1º tri cai 38,2% para R$ 66 bi, diz Anbima

Aramis Merki II (via Agência Estado)

O volume total de captações no mercado de capitais doméstico alcançou R$ 66 bilhões no primeiro trimestre de 2023, anunciou nesta terça-feira, 11, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em relação ao mesmo período de 2022, houve uma queda de 38,2%.

As captações na renda fixa foram dominantes, totalizando R$ 56 bilhões, 37,7% menor do que um ano antes. Já na renda variável, a captação ficou em R$ 3,3 bilhões, com apenas uma oferta secundária (follow-on) e nenhum IPO.

Na comparação com um ano antes, o recuo foi de 71,9%.

Os ativos híbridos foram os únicos que cresceram em captação e tiveram aumento de 40,6% no período, atingindo R$ 6 bilhões.