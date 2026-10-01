Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Volt Robotics: Estudo estima economia de R$ 8,9 bi por ano em contratação de baterias

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Volt Robotics, por meio de estudo para a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE), estimou que os benefícios econômicos associados à contratação de 4,5 gigawatts (GW) de baterias podem chegar a R$ 8,9 bilhões por ano para os consumidores. Já a economia de gastos atribuídos aos geradores chega a R$ 550 milhões anuais.

O estudo simulou a inserção de 4,5 GW de sistemas Battery Energy Storage System (BESS, do inglês Battery Energy Storage System) com quatro horas de duração e avaliou seus efeitos sobre a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). "Embora grande parte dos benefícios econômicos recaia sobre consumidores, a regra legal estabelece tratamento específico para o rateio dos custos da contratação de sistemas de armazenamento entre geradores", apontou a entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o levantamento, o BESS vai reduzir o desperdício de energia de fontes hidrelétricas, reduzindo o custo de risco hidrológico (GSF) em R$ 660 milhões por ano, em média. Esse valor hoje é custeado pelos consumidores regulados. O corte de energia de fontes solares e eólicas (curtailment) também é reduzido, em até R$ 550 milhões ao ano.

"A redução do curtailment é um efeito colateral benéfico, mas não o fundamento do leilão. É essa distribuição de benefícios que precisa entrar na discussão sobre custeio", afirmou Fabio Lima, diretor-executivo da ABSAE.

Outra perspectiva é o papel das baterias em possivelmente reduzir o acionamento de usinas termelétricas menos flexíveis, que ficariam ligadas por períodos mais longos que o estritamente necessário. Segundo o estudo, esse processo permite a redução de quatro parcelas de encargos pagos por todos os consumidores - os encargos de serviços do sistema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou portaria que fixa as regras iniciais para a inédita contratação de sistemas de baterias. Na prática, serão dois leilões, nos dias 2 e 4 de dezembro. O primeiro prevê conteúdo nacional, e o segundo, sem esta restrição. Serão contratados projetos para garantir potência (capacidade de entrega instantânea de energia) a partir do armazenamento de energia elétrica.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA/BATERIAS/VOLT ROBOTICS/ABSAE/ESTUDO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV