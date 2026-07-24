Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Volkswagen corta previsões de vendas e entregas; lucro operacional cai 9,5% no 2º trimestre

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:50:00 Editado em 24.07.2026, 07:59:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Volkswagen reduziu suas projeções de vendas e de entregas de veículos para este ano e reiterou que precisa fazer mais para enfrentar os ventos contrários do setor, que incluem conflitos geopolíticos e comerciais, exigências regulatórias, volatilidade dos mercados e concorrência mais acirrada.

A montadora alemã afirmou que agora espera que as vendas em 2026 fiquem entre estabilidade e queda de 3%, ante a projeção anterior de estabilidade a alta de 3%. A revisão reflete principalmente um forte recuo de volumes na China, depois de o mercado do país ter encolhido 20% no primeiro semestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A estimativa para entregas também foi reduzida: a Volkswagen agora prevê queda entre 3% e 7% na comparação anual, ante a previsão anterior de estabilidade, ajustando as expectativas à fraqueza do mercado chinês.

A empresa manteve a projeção de margem operacional entre 4% e 5,5% neste ano, acima dos 2,8% registrados em 2025.

Depois de elaborar um amplo plano de corte de custos ao longo de 2025 e 2026, a Volkswagen prometeu intensificar os esforços à medida que os desafios globais se agravam, com novas tarifas nos EUA, o fim dos subsídios americanos para veículos elétricos, custos de produção em alta e a concorrência crescente de rivais chineses, tanto na China quanto, cada vez mais, na Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Precisamos acelerar os esforços para reduzir estruturalmente nossa base de custos e melhorar de forma sustentável a qualidade dos nossos resultados", disse nesta sexta-feira o diretor financeiro e diretor de operações Arno Antlitz. "O que importa agora é uma implementação rápida e consistente."

O plano original previa um acordo com os poderosos sindicatos para cortar 50 mil empregos na Alemanha até 2030 e reduzir bilhões de euros por ano em custos, ao mesmo tempo em que evitava o fechamento de fábricas. Recentemente, porém, a companhia alertou que as medidas não seriam suficientes e sinalizou que poderá ir além para tornar o grupo mais enxuto e eficiente.

Entre as iniciativas em discussão, a Volkswagen pretende reduzir sua gama de modelos em até a metade e continuar a diminuir a capacidade de produção. Em memorando interno publicado neste mês, o CEO Oliver Blume disse que a montadora tem desvantagem de custos de 20% frente aos pares em áreas como administração e infraestrutura e que, em tese, eliminar essa diferença sem cortar salários implicaria uma redução adicional de 50 mil funcionários. Blume também afirmou que não pode garantir o futuro das fábricas de Emden, Hannover, Zwickau e Neckarsulm, todas na Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Executivos devem se reunir com líderes sindicais e funcionários em uma série de encontros em unidades alemãs em agosto, após o recesso de verão. A empresa não deu mais detalhes no comunicado divulgado hoje.

No balanço, o grupo - que reúne marcas como VW, Audi e Porsche - informou que a receita do segundo trimestre cresceu 2%, para 82,44 bilhões de euros. O lucro operacional caiu 9,5%, para 3,47 bilhões de euros, com margem operacional de 4,2%. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro operacional de 4,02 bilhões de euros sobre receita de 81,16 bilhões de euros.

A Volkswagen também registrou um impacto negativo de 1,3 bilhão de euros no lucro operacional do primeiro semestre, relacionado a tarifas dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Volkswagen
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV