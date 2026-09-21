Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Vivo vai instalar 12 mil medidores inteligentes de água em Pomerode, interior de SC

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, fechou contrato com a Pomerwasser Ambiental para instalar 12 mil medidores inteligentes de água na cidade de Pomerode, no interior de Santa Catarina. Os hidrômetros passarão a transmitir dados automaticamente para uma plataforma centralizada, viabilizando o acompanhamento remoto.

O negócio é o segundo da Vivo no setor de saneamento. Ano passado, a companhia fechou contrato de R$ 3,8 bilhões com a Sabesp para fornecer medidores inteligentes de água na região metropolitana de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Desde então, a operadora passou a buscar mais clientes no setor, assim como em outros ramos de infraestrutura básica, como distribuidoras de energia.

"Estamos levando ao setor de saneamento a mesma lógica de transformação digital que já vem revolucionando outras áreas da economia", disse o diretor de IoT, Big Data e Inovação B2B da Vivo, Adriano Pereira.

Esse tipo de iniciativa permite substituir processos manuais e automatizar a leitura do consumo de água. Além da leitura automatizada, o sistema permite monitorar falhas, alarmes e níveis de bateria, identificar vazamentos e possíveis fraudes e apoiar ações preventivas voltadas ao desempenho da rede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato entre Vivo e Pomerwasser tem vigência inicial de dez anos. A implantação da solução ocorrerá de forma gradual, com a conclusão do processo prevista para fevereiro de 2027.

A iniciativa reforça a crescente digitalização dos serviços de infraestrutura, em que dados e conectividade assumem papel central na gestão de ativos essenciais. Impulsionado pelo Marco Legal do Saneamento (PL 14.026/2020), que estabelece metas de universalização até 2033, o setor tem investido em tecnologias em busca de eficiência e qualidade.

"O saneamento vive um momento de transformação impulsionado por tecnologia e dados. Este projeto amplia nossa eficiência operacional", afirmou o diretor-presidente da Pomerwasser, Luiz Rossi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VIVO/SC/MEDIDORES INTELIGENTES/ÁGUA/INSTALAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV