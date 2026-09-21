Vivo vai instalar 12 mil medidores inteligentes de água em Pomerode, interior de SC

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, fechou contrato com a Pomerwasser Ambiental para instalar 12 mil medidores inteligentes de água na cidade de Pomerode, no interior de Santa Catarina. Os hidrômetros passarão a transmitir dados automaticamente para uma plataforma centralizada, viabilizando o acompanhamento remoto.

O negócio é o segundo da Vivo no setor de saneamento. Ano passado, a companhia fechou contrato de R$ 3,8 bilhões com a Sabesp para fornecer medidores inteligentes de água na região metropolitana de São Paulo.

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Desde então, a operadora passou a buscar mais clientes no setor, assim como em outros ramos de infraestrutura básica, como distribuidoras de energia.

"Estamos levando ao setor de saneamento a mesma lógica de transformação digital que já vem revolucionando outras áreas da economia", disse o diretor de IoT, Big Data e Inovação B2B da Vivo, Adriano Pereira.

Esse tipo de iniciativa permite substituir processos manuais e automatizar a leitura do consumo de água. Além da leitura automatizada, o sistema permite monitorar falhas, alarmes e níveis de bateria, identificar vazamentos e possíveis fraudes e apoiar ações preventivas voltadas ao desempenho da rede.

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O contrato entre Vivo e Pomerwasser tem vigência inicial de dez anos. A implantação da solução ocorrerá de forma gradual, com a conclusão do processo prevista para fevereiro de 2027.

A iniciativa reforça a crescente digitalização dos serviços de infraestrutura, em que dados e conectividade assumem papel central na gestão de ativos essenciais. Impulsionado pelo Marco Legal do Saneamento (PL 14.026/2020), que estabelece metas de universalização até 2033, o setor tem investido em tecnologias em busca de eficiência e qualidade.

"O saneamento vive um momento de transformação impulsionado por tecnologia e dados. Este projeto amplia nossa eficiência operacional", afirmou o diretor-presidente da Pomerwasser, Luiz Rossi.