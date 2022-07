Vivo, TIM e Claro ativam 5G em BH, Porto Alegre e João Pessoa

Circe Bonatelli (via Agência Estado)

As operadoras Vivo, TIM e Claro ativaram nesta sexta-feira, 29, o sinal da internet móvel de quinta geração (5G) em bairros das cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Neste mês, Brasília foi a primeira capital a receber a nova tecnologia. A ativação aconteceu após as teles serem autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As companhias afirmaram que os seus clientes poderão usar o 5G sem nenhuma alteração dos chips ou dos planos neste momento. O acesso é livre para qualquer pessoa com aparelho compatível com o 5G e que esteja dentro da área de cobertura do novo sinal.

A velocidade de navegação no 5G será até 10 vezes mais rápida que a do 4G, além de permitir uma redução no tempo de latência (tempo de resposta entre os aparelhos). Com isso, as operadoras vêm anunciando que os clientes terão uma experiência melhor no consumo de conteúdos multimídia, como música e vídeos, aplicações em realidade aumentada e jogos online, por exemplo.

TIM

A TIM afirmou que a sua operação nas três capitais foi iniciada com pelo menos o dobro de antenas inicialmente exigidas pela Anatel em cada cidade.

Em Belo Horizonte, o sinal 5G da TIM será inicialmente ativado nos bairros: Alímpio de Melo, Bandeirantes, Barreiro, Barro Preto, Barroca, Belvedere, Boa Viagem, Brasil Industrial, Buritis, CaiçaraAdelaide. Cardoso, Carlos Prates, Castanheira, Castelo, Cidade Jardim, Conjunto Pongelupe, Conjunto Teixeira Dias, Estoril, Floresta, Funcionários, Glória, Grajau, Gutierrez, Inconfidência, Independência, Jardim América, Lourdes, Luxemburgo, Madre Gertrudes, Manacás, Mangueiras, Mineirão, Monsenhor Messias, Nova Cintra, Nova Esperança, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo Santa Cecilia, Padre Eustáquio, Palmares, Santa Efigênia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Mônica, Santa Terezinha, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Gabriel, São Luís, Savassi, Senhor dos Passos, Serra, Sion, Solar do Barreiro e Tirol.

Em Porto Alegre serão: Independência, Santana, Centro, Santa Tereza, Santo Antônio, Jardim Lindoia, Menino Deus, Cristo Redentor, Navegantes, Bom Jesus, Rubem Berta, Itu Sabará, Sarandi, Vila Ipiranga, Nonoai, Moinhos de Vento, Passo D´Areia, Partenon, Cidade Baixa, Humaitá, Maria Gorete, São Sebastião, Bela Vista, Auxiliadora, São Geraldo, Cavalhada, Cascata, Alto Petrópolis, Petrópolis, Boa Vista, Floresta, Praia de Belas e Protásio Alves.

Em João Pessoa: Manaíra, Altiplano, Cabo Branco, Bessa, Brisamar, Centro, Ipes, Cidade Universitária, Jardim Luna, Jardim Oceania, Jardim Treze de Maio, Tambauzinho e Torre.

A TIM criou uma oferta especial para os clientes que quiserem navegar no padrão 5G "puro sangue" (standalone), que oferece menor latência. Para o usuário comum, há pouca diferença. Já para certas aplicações, como jogos online, é um diferencial porque oferece menor tempo de resposta entre os comandos.

Os clientes pós-pagos da TIM terão um pacote para "turbinar" os planos com mais 50GB de internet e navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de vídeo ao vivo com foco em games. O novo pacote estará disponível em breve, e a adesão nos primeiros três meses após o seu lançamento - que será comunicado pela TIM - garante gratuidade pelo período de 12 meses. Após esse período, ele custará R$ 20 mensais.

Claro

A Claro informou que a cobertura nas novas cidades vai começar pelos seguintes bairros:

Em Belo Horizonte, a ativação do 5G começará por 17 bairros: Savassi, Lourdes, Santo Agostinho, Boa Viagem, Ouro Preto, Bandeirantes, São Bento, Barragem Santa Lúcia, Minaslândia, Alípio de Melo, Manacás, Providência, São Gonçalo, São Bernardo, Heliópolis, Paraíso e Hospital da Baleia.

A Claro disse que continuará expandindo sua rede e chegará a outras áreas nos próximos meses, como, por exemplo, o bairro de Buritis.

Já em Porto Alegre, o sinal começará em regiões de 12 bairros: Higienópolis, Moinhos de Vento, Jardim Europa, Boa Vista, MontSerrat, Auxiliadora, Bela Vista, Petrópolis, Três Figueiras, Rio Branco, Tristeza, Vila Assunção.

Em João Pessoa, o sinal do 5G será irradiado em regiões de 8 bairros de Aeroclube, Manaíra, Tambaú, Jardim Oceania, Altiplano Cabo Branco, Brisamar, Bairro dos Estados e Miramar.

A previsão da Claro é de que nos próximos meses já expanda sua cobertura 5G em mais 9 localidades: Oitizeiro, João Paulo II, Cristo Redentor, Jardim Cidade Universitária, Ernesto Geisel, Planalto Boa Esperança, Jaguaribe, Castelo Branco e Centro.

Vivo

A Vivo também confirmou a ativação do sinal 5G em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, mas não informou a quantidade de bairros, nem a descrição das localidades.