Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Viveo reduz prejuízo líquido ajustado para R$ 21,2 mi no 2tri26, ante R$ 44,2 mi no 2tri25

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Viveo registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 21,265 milhões no segundo trimestre de 2026, montante 52% menor que os R$ 44,2 milhões registrados um ano antes. No acumulado do ano, o prejuízo ajustado foi de R$ 56,581 milhões, queda de 13,2% em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo a empresa, a redução é explicada pelo avanço das receitas no segmento de Hospitais e Clínicas, além da expansão das margens operacionais no período. A unidade registrou receita líquida de R$ 2,2 bilhões no trimestre encerrado em junho, alta de 10,8% na comparação anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado foi de R$ 216,6 milhões no segundo trimestre, alta de 21,8% ante o mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, o indicador somou R$ 424,8 milhões, avanço de 25,9% em relação a um ano antes.

A receita líquida consolidada da Viveo foi de R$ 2,9 bilhões no segundo trimestre, aumento de 3,4% na comparação anual. Nos seis primeiros meses de 2026, a receita somou R$ 5,7 bilhões, alta de 2,5% ante o mesmo período de 2025.

"Tivemos um crescimento de receita que foi puxado principalmente pela divisão que tem maior volume, que é Hospitais e Clínicas. Muito crescimento de medicamentos, grandes clientes", disse a vice-presidente de Estratégia, Relações com Investidores e de M&A da Viveo, Flávia Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Viveo encerrou junho com alavancagem de 3,73 vezes, redução de 0,6 ponto porcentual em relação a um ano antes. A dívida líquida ficou em R$ 2,9 bilhões ao final do mês. Segundo o vice-presidente Administrativo e Financeiro, Frederico Oldani, a redução da alavancagem ocorreu principalmente pela geração de caixa e pelo crescimento do Ebitda.

Ao longo do trimestre, a companhia também concluiu a renegociação das principais dívidas, com alongamento dos vencimentos para 2034 e início dos pagamentos de principal apenas em 2029. Com isso, uma parcela relevante da dívida foi retirada do curto prazo. Ao fim de junho, 93% do endividamento estava concentrado no longo prazo, com prazo médio de 7,3 anos.

No segundo trimestre, o resultado financeiro líquido da Viveo foi negativo em R$ 182,3 milhões, ante resultado negativo de R$ 157,7 milhões um ano antes. A variação decorre principalmente do ganho associado à recompra de debêntures reconhecido no período anterior, além da redução das receitas financeiras, impactadas pela menor posição média de caixa, explica a empresa no release de resultados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As despesas financeiras totalizaram R$ 201,4 milhões, redução de 10,4% na comparação anual, refletindo principalmente as menores despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures e com atualização monetária.

Recuperação

A companhia avalia que o ciclo de turnaround iniciado no fim de 2024 está praticamente encerrado, após a renegociação das dívidas, os ajustes de portfólio e contratos e a recuperação dos níveis de alavancagem. Segundo a administração, os principais ajustes ficaram para trás e começa agora uma nova fase, voltada à definição da estratégia para os próximos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro fator que deve contribuir para a desalavancagem é o aumento de capital anunciado em junho, que prevê captação entre R$ 427 milhões e R$ 869,8 milhões. O valor final da operação ainda será definido, mas, segundo a gestão, mesmo no piso da oferta haverá redução substancial da despesa financeira. No cenário máximo, a dívida líquida poderia cair para perto de R$ 2 bilhões.

Oldani destaca ainda que a redução da Selic poderá contribuir para a melhora do resultado financeiro. Segundo ele, cada ponto porcentual de queda da taxa básica de juros representa uma economia de mais de R$ 30 milhões anualizados no custo da dívida. Assim, a redução do endividamento e dos juros são os dois principais fatores que devem favorecer a última linha nos próximos períodos.

O fluxo de caixa livre alcançou R$ 124,8 milhões de abril a junho e R$ 170,3 milhões no primeiro semestre, alta de 36,6% ante os seis primeiros meses de 2025. A companhia afirmou que continuará perseguindo uma estrutura de capital menos alavancada mesmo após o aumento de capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Viveo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV