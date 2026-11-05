Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Vivara registra lucro líquido ajustado de R$ 119,9 milhões no 3tri26, recuo de 22,2%

Escrito por Carolina Marcondes, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Vivara encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 119,9 milhões (visão pré-IFRS 16), o que representa uma retração de 22,2% em relação aos R$ 154,0 milhões reportados no mesmo período de 2025. A margem líquida ajustada ficou em 17,3%, recuo de 5,9 pontos porcentuais frente aos 23,2% registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, o desempenho do lucro líquido entre julho e setembro acompanhou a dinâmica do Ebitda no período, dado que a melhora de R$ 5,2 milhões no resultado financeiro, favorecida pela redução da dívida líquida na comparação anual, compensou o aumento da depreciação e a leve retração na receita de IRPJ/CSLL ante o mesmo trimestre do ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 132,7 milhões no trimestre, queda de 22,4% em relação aos R$ 170,9 milhões obtidos um ano antes. A margem Ebitda ficou em 19,1%, contra 25,7% um ano antes. O resultado, segundo a Vivara, foi afetado pela menor receita de subvenção líquida de tributos, pelo maior custo de Gastos Gerais de Fabricação (GGF) e pela inclusão do Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP) a partir do segundo trimestre deste ano. Em bases comparáveis (excluindo tais efeitos), o Ebitda recuou 4,3% na base anual, refletindo a compressão temporária de markup, investimentos em marketing de branding e pessoal, e a menor expansão de receita no período.

Já a receita operacional líquida avançou 4,3% frente o terceiro trimestre de 2025, totalizando R$ 692,9 milhões. Considerando a receita bruta líquida de devoluções, o montante atingiu R$ 867,4 milhões, alta de 7,7% sobre os R$ 805,4 milhões de igual intervalo do ano anterior, impulsionada pelas categorias Life e Relógios.

As despesas operacionais ajustadas atingiram R$ 337,3 milhões no período, elevação de 11,3% em relação aos R$ 303,0 milhões do terceiro trimestre do ano passado, refletindo maiores investimentos em marketing, despesas com pessoal e os impactos do ILP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vendas digitais somaram R$ 140,7 milhões, alta anual de 25,3%, passando a representar 16% das vendas totais. O desempenho foi impulsionado pelo aplicativo móvel, cujas vendas dispararam 144% e responderam por 87% do crescimento do canal digital, com base instalada de 907 mil clientes em setembro.

Ao final do trimestre, a dívida líquida da varejista de joias alcançou R$ 149,7 milhões, registrando uma forte redução de R$ 204,9 milhões na comparação com os R$ 354,6 milhões reportados no mesmo intervalo de 2025. O índice de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida/Ebitda, fechou setembro em 0,2 vez, caindo em relação ao patamar de 0,5 vez registrado em igual trimestre do ano anterior.

Em seu balanço financeiro, a companhia destacou ainda a revisão nos critérios de mensuração de estoques, almoxarifado e créditos tributários, que gerou um impacto negativo líquido de R$ 5,1 milhões no lucro líquido do trimestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Vivara detalhou também o impacto das matérias-primas: após sucessivas altas, o ouro spot recuou 24% entre fevereiro e julho. Diante desse cenário, a empresa moderou o ritmo de repasses de preços em Joias para conter perdas de volume, o que comprimiu temporariamente o mark-up e limitou o avanço da receita da categoria a 2,1% frente ao terceiro trimestre do ano anterior, quando atingiu R$ 430,5 milhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
3º trimestre balanço Vivara
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV