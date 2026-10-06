Vitru anuncia Andrea Marques Almeida como diretora Financeira

A Vitru Educação anunciou Andrea Marques de Almeida como diretora Financeira e de Relações com Investidores. Ela substituirá Gabriel Lobo, que esteve no posto por aproximadamente dois anos.

Segundo a companhia, a chegada da executiva reforça a estrutura de liderança da Vitru e dá continuidade à agenda da empresa, com foco em disciplina de capital, eficiência, sustentabilidade financeira e geração de valor de longo prazo.

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Andrea mais recentemente, atuou como Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Cemig, entre 2024 e junho de 2026. Antes, foi vice-presidente de Finanças e Estratégia do Santander Brasil e diretora executiva de Finanças e RI da Petrobrás.

A executiva também construiu uma trajetória de 25 anos na Vale, onde ocupou posições de liderança em áreas como Tesouraria Global e Gestão de Riscos Corporativos, além de ter atuado como CFO de Metais Básicos.