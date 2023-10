Visando crescimento, UE anuncia plano de 6 bilhões de euros para Bálcãs Ocidentais

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Matheus Andrade, especial para o Broadcast (via Agência Estado)

A União Europeia ofereceu um novo pacote para os países dos Bálcãs Ocidentais visando maior crescimento, integração e convergência da região com o bloco. Ao anunciar as medidas, em evento em Tirana, na Albânia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o projeto tem potencial para duplicar a dimensão das economias dos Bálcãs Ocidentais na próxima década. A reunião desta segunda-feira, 16, ocorreu dentro do chamado Processo de Berlim, e teve sua décima edição.

"Integraremos os Bálcãs Ocidentais em áreas-chave do nosso Mercado Único, desde que concluam o seu Mercado Comum", disse ainda von der Leyen. O plano inclui 2 bilhões de euros em subvenções ao abrigo da proposta de orçamento revisto da UE, além de 4 bilhões de euros em empréstimos. Segundo a alemã, o financiamento será liberado após a entrega das reformas exigidas. As nações da região são Albânia, Bósnia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia.

Também presente na ocasião, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou: "Queremos colaborar mais com os Bálcãs Ocidentais. Queremos que estejam mais perto da UE. E queremos investir e impulsionar a nossa cooperação econômica".