Visa tem aumento no lucro, mas resultado por ação fica abaixo do esperado e papéis recuam em NY

A Visa registrou lucro de US$ 5,6 bilhões, ou US$ 2,97 por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, em um aumento de 7% em relação ao lucro de um ano antes, avanço que foi de 10% por ação no período. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro maior, de US$ 3,23 por ação.

A receita líquida avançou 14%, para US$ $11,6 bilhões. Já o volume de pagamentos processados pela empresa subiu 10%.

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"Os gastos de consumidores e empresas permanecem resilientes, e nossa estratégia continua a gerar um desempenho sólido nas áreas de pagamentos para consumidores, soluções comerciais e de movimentação de recursos, bem como serviços de valor agregado. Como líder global em pagamentos em escala, estamos projetando, desenvolvendo e lançando produtos com maior velocidade, posicionando a Visa, nossos clientes e o ecossistema para aproveitar as oportunidades futuras e impulsionar o crescimento", afirmou Ryan McInerney, diretor-executivo da Visa.

Às 17h30 (de Brasília), a ação da Visa caía 1,8% no after hours em Nova York.