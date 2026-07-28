Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Visa tem aumento no lucro, mas resultado por ação fica abaixo do esperado e papéis recuam em NY

Escrito por Thais Porsch e Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 18:01:00 Editado em 28.07.2026, 18:12:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Visa registrou lucro de US$ 5,6 bilhões, ou US$ 2,97 por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, em um aumento de 7% em relação ao lucro de um ano antes, avanço que foi de 10% por ação no período. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro maior, de US$ 3,23 por ação.

A receita líquida avançou 14%, para US$ $11,6 bilhões. Já o volume de pagamentos processados pela empresa subiu 10%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os gastos de consumidores e empresas permanecem resilientes, e nossa estratégia continua a gerar um desempenho sólido nas áreas de pagamentos para consumidores, soluções comerciais e de movimentação de recursos, bem como serviços de valor agregado. Como líder global em pagamentos em escala, estamos projetando, desenvolvendo e lançando produtos com maior velocidade, posicionando a Visa, nossos clientes e o ecossistema para aproveitar as oportunidades futuras e impulsionar o crescimento", afirmou Ryan McInerney, diretor-executivo da Visa.

Às 17h30 (de Brasília), a ação da Visa caía 1,8% no after hours em Nova York.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VISA/BALANÇO/2º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV