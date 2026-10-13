Visa recebe aval para iniciar preparativos de negócio doméstico na China

A Visa anunciou que recebeu do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) a autorização para iniciar os preparativos formais para estabelecer uma instituição doméstica de compensação (clearing) de cartões no país. Segundo a companhia, a medida representa um marco importante rumo à atuação no mercado doméstico de pagamentos chinês.

Em comunicado, o CEO da Visa, Ryan McInerney, afirmou que a aprovação da solicitação da empresa americana "marca um passo significativo" no compromisso de longo prazo com a China e destacou a importância de uma relação "construtiva e estrategicamente estável" entre Pequim e Washington.

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Ele também lembrou que a Visa atua há mais de 40 anos no ecossistema de pagamentos do país e disse que a companhia seguirá os procedimentos previstos nas regras do PBoC para avançar na operação doméstica.

A Visa descreveu a China como um dos mercados de pagamentos digitais mais avançados e dinâmicos do mundo, cujo ecossistema é altamente inovador. A empresa afirmou que pretende levar segurança e confiabilidade a consumidores e empresas locais chinesas.

O país é o segundo maior mercado de pagamentos do mundo. A aprovação ocorre após os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping se encontrarem em maio em Pequim e setembro em Washington. McInerney esteve entre os empresários que acompanharam Trump a Pequim.

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A Mastercard recebeu aprovação para iniciar a compensação doméstica na China, por meio de uma joint venture com a NetsUnion Clearing, apoiada pelo Estado chinês, em novembro de 2023, enquanto uma joint venture formada pela American Express recebeu sinal verde semelhante em junho de 2020, depois de um acordo comercial que prometia maior acesso para instituições financeiras americanas na China.

Ao todo, 10,27 bilhões de cartões bancários haviam sido emitidos na China até o fim do segundo trimestre de 2026, mostraram dados oficiais. Entre eles, 677 milhões eram cartões de crédito e cartões combinados de débito/crédito.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado