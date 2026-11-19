A maioria dos brasileiros está disposta a deixar a inteligência artificial (IA) realizar as buscas de preços nas compras de fim de ano, mas ainda resiste a dar à tecnologia a palavra final no pagamento. Segundo pesquisa da Visa realizada pela Morning Consult, 85% deixariam um agente de IA comparar preços, 82% permitiriam que ele verificasse a disponibilidade de produtos e 81% pediriam que resumisse informações ou avaliações.

Quando se trata de concluir e pagar uma compra, porém, a disposição cai para 40%, e apenas 7% aceitariam que a IA fizesse isso sem aprovação prévia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O levantamento também indica que 73% dos brasileiros querem saber quando estão interagindo com um agente de IA. Para 48%, a ajuda da tecnologia nas compras de presentes ficou mais confortável do que no ano passado, ante quase um quarto dos adultos nos Estados Unidos. Além disso, 55% consideram provável usar IA para buscar ideias de presentes neste fim de ano, embora amigos e familiares continuem sendo a principal fonte de sugestões (41%), contra 14% que citam ferramentas de IA.

"Os brasileiros incorporaram os pagamentos digitais ao dia a dia e agora demonstram a mesma abertura em relação à IA. Eles estão dispostos a deixar a IA pesquisar, comparar e sugerir, mas querem manter o controle na hora de pagar", afirmou o presidente da Visa do Brasil, Rodrigo Cury.

Online na frente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dois terços dos entrevistados (67%) esperam comprar presentes por canais online, acima dos 58% que planejam ir a lojas físicas. Outros 39% pretendem comprar ao menos um presente de vendedor de fora do País, e o preço mais baixo foi o principal motivo citado (44%).

Uma viagem ou experiência de viagem aparece como o presente mais desejado depois de dinheiro, citada por 77%. Ainda assim, 37% disseram priorizar itens físicos neste ano, ante 15% que priorizam experiências. A Copa do Mundo de 2026 elevou o interesse por presentes ligados a esportes para 34% dos consumidores.

Atrás das pechinchas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do lado dos custos, 92% dos brasileiros fizeram ao menos uma mudança no último ano para lidar com a alta das despesas do dia a dia, e a busca por descontos foi a medida mais comum (59%). Entre os que vão comprar presentes, metade planeja gastar menos de R$ 500.

O relatório da Visa Business and Economic Insights (VBEI) aponta que o consumo nominal das famílias cresceu 6% no primeiro semestre de 2026 ante igual período do ano anterior.

"O Brasil se destaca porque os consumidores se beneficiam tanto do crescimento real dos salários quanto da criação de empregos", disse o economista para América Latina e Caribe da VBEI, Joel Virgen Rojano. Segundo ele, a temporada pode ser menos sobre se os consumidores vão gastar e mais sobre onde, quando e como.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 1.045 adultos no Brasil, online, entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026, com margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.