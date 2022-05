Vinícius de Lima Neves: Jovem empresário de sucesso

Da Redação

O ramo de tecnologias sempre teve uma grande demanda em todo país, portanto sempre foi uma área bastante promissora.

A grande verdade é que foram surgindo muitas empresas se posicionando no mercado, na maioria das vezes trazem lucros para seus empreendedores.

O empresário Vinícius de Lima Neves, nascido em Brasília, sempre foi um grande destaque quando se fala em tecnologia e novas soluções.

Quando se iniciou o mercado de aplicativos, o jovem empresário sempre esteve na procura das melhores soluções para seus clientes.

“As empresas estão cada vez mais buscando um posicionamento sólido no mercado, e seguir o avanço tecnológico se torna fundamental. Mas para sair na frente, se faz necessário sempre estar um passo na frente da concorrência, diz Vinícius de Lima Neves”

Foi com essa mentalidade vencedora que o jovem hoje se trata de um destaque, quando se fala em tecnologia e inovação. Além disso Vinícius vem buscando se posicionar no internacional, levando até mesmo tecnologias nacionais para empresas no exterior.

Vinícius de Lima Neves: Um trabalho com grande impacto social

Quando falamos em empresários de sucesso, já logo imaginamos uma mala cheio de dinheiro ou se não viagens para fora do país. Apesar de jovem Vinícius passa parte do seu tempo ajudando realmente quem precisa de apoio.

Vinícius hoje em dia, passa bastante parte do seu tempo, criando conteúdos de qualidade em seu blog pessoal.

O projeto do blog veio com a ideia de um amigo pessoal, onde foi criado rapidamente e alimentado com conteúdos de qualidade com assuntos relacionados a tecnologia e desenvolvimento pessoal.

Através deste projeto, Vinícius levou a informação para milhares de pessoas, ajudando aqueles que realmente estavam a procura de determinados assuntos na internet.

O jovem sempre teve a sua preocupação em ajudar ao próximo, um dos seus grandes valores sempre foi a filantropia.

Vinícius não gosta de citar nomes de instituições, mas sempre esteve envolvido em projetos relacionados a jovens carentes e melhoria na qualidade de vida de idosos.

Jovens que inspiram jovens

A grande verdade é que muitos jovens buscam inspiração em jovens como Vinícius, porém existem muitos empresários que não se preocupam em ajudar os iniciantes.

“Sempre fui um jovem que recebi bastante ajuda, tive grandes mentores, ótimo apoio dos meus familiares. Portanto me vejo no dever de ajudar os jovens que desejam crescer na vida. Diz Vinícius de Lima Neves”

A grande verdade é que os jovens estão cada vez capacitados, portanto se faz necessário que os mesmos tenham em mente, que um empurrão naqueles que iniciam uma jornada profissional se faz totalmente necessário.