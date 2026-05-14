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Vida Global estreia em bolsa na sexta-feira após engrossar onda de IPOs nos EUA

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 21:52:00 Editado em 14.05.2026, 22:00:20
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A Vida Global, uma startup que fornece um sistema operacional de Agentes de Inteligência Artificial para automação de fluxo de trabalho de empresas, deve iniciar a negociação de suas ações ordinárias na NYSE American LLC e na NYSE Texas, sob símbolo "VIDA", nesta sexta-feira, após Oferta Pública Inicial (IPO).

A empresa anunciou a precificação de 3.750.000 ações ordinárias Classe A a um preço de US$ 4,00 por ação, ante uma faixa indicativa inicialmente prevista de US$ 4,50 a US$ 5, resultando em uma captação de cerca de US$ 15 milhões.

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Em relação à oferta, a Vida concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 562.500 ações ordinárias adicionais, ao preço da oferta pública inicial, menos os descontos e comissões de subscrição.

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