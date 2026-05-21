Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Victoria's Secret troca de código na Bolsa de NY para evidenciar a sensualidade da marca

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 20:31:00 Editado em 21.05.2026, 20:42:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Conhecida por suas roupas íntimas, a Victoria's Secret decidiu enaltecer a identidade da marca também em suas ações.

A companhia que já teve a übermodel Gisele Bündchen entre as "Angels" que desfilaram suas lingeries anunciou que começará a negociar sob o novo símbolo VSXY na Bolsa de Valores de Nova York em 2 de junho de 2026. Hoje, o código da empresa é VSCO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"VSXY é um símbolo de quem somos hoje. Uma empresa que se mantém fiel à sua identidade e está comprometida em inspirar confiança, despertar alegria e celebrar a sensualidade em todas as suas formas", disse Hillary Super, CEO da Victoria's Secret & Co.

Nenhuma ação é necessária por parte dos acionistas. As ações ordinárias da Companhia continuarão sendo negociadas com o mesmo código CUSIP - código alfanumérico de 9 dígitos que identifica de forma única títulos e valores mobiliários emitidos nos Estados Unidos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSA novo símbolo NY Victoria’s Secret
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV