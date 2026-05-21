Victoria's Secret troca de código na Bolsa de NY para evidenciar a sensualidade da marca

Conhecida por suas roupas íntimas, a Victoria's Secret decidiu enaltecer a identidade da marca também em suas ações.

A companhia que já teve a übermodel Gisele Bündchen entre as "Angels" que desfilaram suas lingeries anunciou que começará a negociar sob o novo símbolo VSXY na Bolsa de Valores de Nova York em 2 de junho de 2026. Hoje, o código da empresa é VSCO.

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"VSXY é um símbolo de quem somos hoje. Uma empresa que se mantém fiel à sua identidade e está comprometida em inspirar confiança, despertar alegria e celebrar a sensualidade em todas as suas formas", disse Hillary Super, CEO da Victoria's Secret & Co.

Nenhuma ação é necessária por parte dos acionistas. As ações ordinárias da Companhia continuarão sendo negociadas com o mesmo código CUSIP - código alfanumérico de 9 dígitos que identifica de forma única títulos e valores mobiliários emitidos nos Estados Unidos.